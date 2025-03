Ciclismo, Gran Fondo Strade Bianche: in 6.500 al via sulle orme di Pogacar

Oltre 6500 amatori, di cui il 65% proveniente dall'Italia e il 35% dall'estero, si sono presentati al via della Gran Fondo Strade Bianche Estra, organizzata da RCS Active Team, che ha chiuso il weekend di grande ciclismo sulle Crete Senesi. Le nazioni più rappresentate, con oltre 200 partecipanti, sono state Belgio, Gran Bretagna e Olanda. Tra i paesi al via anche Nuova Zelanda, Giappone, Brasile, Messico, Niger, Swaziland, Arabia Saudita e Ghana. Dieci i settori che sono stati affrontati con il via dato dalla Fortezza Medicea e l'arrivo in Piazza del Campo, teatro ieri dei trionfi di Demi Vollering e Tadej Pogacar. Tra i volti noti al via tre campioni del mondo come Alessandro Ballan, Paolo Bettini e Maurizio Fondriest. La vittoria è andata a Federico Pozzetto tra gli uomini e Giulia Bisso tra le donne.