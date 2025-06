Ciclismo: Giro Svizzera, Onley vince 5/a tappa, Vauquelin nuovo leader

Nuovo ribaltone nel Giro di Svizzera. Oscar Onley (Team Picnic PostNL) ha vinto la quinta tappa, la frazione di montagna di 183 km da La Punt a Santa Maria in Calanca, davanti al portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG). Terza piazza per l'austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team), a 23 secondi dal britannico. Crolla il leader della classifica generale Romain Gregoire (Groupama-FDJ), che perde quasi sette minuti ed è costretto a cedere la maglia gialla al connazionale francese Kevin Vauquelin (Arkea-B&B Hotels), quarto al traguardo a 57 secondi da Onley. La corsa elvetica resta apertissima: Vauquelin ha un vantaggio di 29 secondi su Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), in risalita anche Almeida attualmente terzo a 39 secondi dal francese. Domani è in programma la sesta tappa, 186 km da Chur a Neuhausen am Rheinfall, adatta a fughe o a un arrivo in volata a ranghi ristretti.