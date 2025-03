Ciclismo, Giro Ruanda: annullata l'ultima tappa, vince Doubey

L'ultima tappa del giro del Ruanda, in programma oggi, è stata annullata a causa delle forti piogge che hanno reso molto scivolose le strade dove stava transitando la 'carovana' dei ciclisti. Dopo una caduta di 30 corridori durante la tornata iniziale, malgrado fosse stata neutralizzata dalla giuria, gli organizzatori sono stati costretti a eliminare la parte di tracciato che comprendeva l'ascesa al Mount Kigali e l'omonimo muro. Si optava quindi per quattro giri del tracciato destinato ad essere affrontato 15 volte al prossimo campionato del mondo, con un tratto di pavé poco prima dell'arrivo. Poi però è arrivata una pioggia equatoriale piuttosto intensa e a quel punto il gruppo prima è andato ad andatura cicloturistica per non correre rischi, poi si è fermato, dopo dei conciliaboli tra corridori e giudici, fino alla decisione di non portare a termine la prova. Così la vittoria finale è stata assegnata al leader della classifica generale, il 31enne francese della TotalEnergies Fabien Doubey, che si è imposto con 6" di vantaggio sull'eritreo Henok Mulubrhan.