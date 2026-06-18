Ciclismo, Giro Next Gen: Van Kerckhove re dei Campi Flegrei

Il circuito dei Campi Flegrei incorona Matisse Van Kerckhove nuovo padrone del Giro Next Gen al termine di una frazione spettacolare, caratterizzata da continui attacchi e numerosi colpi di scena. Sul lungomare di Bacoli, il corridore belga della Visma | Lease a Bike ha avuto la meglio su Nicolò Arrighetti, ultimo superstite della fuga di giornata. Il gruppo dei migliori della classifica generale ha chiuso con un ritardo di 11", regolato allo sprint da Thor Michielsen.