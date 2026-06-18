Ciclismo, Giro Next Gen: Van Kerckhove re dei Campi Flegrei

Il circuito dei Campi Flegrei incorona Matisse Van Kerckhove nuovo padrone del Giro Next Gen al termine di una frazione spettacolare, caratterizzata da continui attacchi e numerosi colpi di scena. Sul lungomare di Bacoli, il corridore belga della Visma | Lease a Bike ha avuto la meglio su Nicolò Arrighetti, ultimo superstite della fuga di giornata. Il gruppo dei migliori della classifica generale ha chiuso con un ritardo di 11", regolato allo sprint da Thor Michielsen.
Van Kerckhove aveva raggiunto la testa della corsa al termine del penultimo giro. Pochi chilometri più tardi, le accelerazioni del campione del mondo Lorenzo Mark Finn hanno selezionato drasticamente il gruppo degli inseguitori.
Tra i corridori rimasti attardati figurava anche la Maglia Rosa Jasper Schoofs, entrato in difficoltà all'inizio del penultimo giro e costretto a cedere il simbolo del primato dopo due giorni. Poco prima dell'ultima ascesa verso Monte di Procida, Van Kerckhove e Arrighetti hanno guadagnato un margine che si è rivelato decisivo nella corsa al successo di tappa.
Per il belga si tratta della settima vittoria stagionale, un successo che gli permette anche di balzare al comando della classifica generale con 15" sul connazionale Matteo Vanhuffel (Development) e 17" sul francese Aubin Sparfel (Decathlon), alla vigilia del primo arrivo in salita. La Corsa Rosa affronterà domani la prima grande prova per gli uomini di classifica con l'ascesa ai 1.352 metri di Subiaco - Monte Livata, dove la graduatoria generale potrebbe cambiare nuovamente volto.