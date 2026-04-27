Ciclismo, Mikel Landa rinuncia al Giro d'Italia a causa di una frattura pelvica

Dopo il forfait del capitano della UAE Team Emirates Joao Almeida, il Giro d'Italia perde un altro dei suoi possibili protagonisti. Lo spagnolo Mikel Landa (Soudal Quick-Step) deve rinunciare alla Corsa Rosa a causa di una lieve frattura pelvica rimediata in una caduta al Giro dei Paesi Baschi, inizialmente non diagnosticata. Prosegue dunque il rapporto complicato tra il Giro d'Italia e il 37enne di Murgia, che l'anno scorso si era ritirato al termine della prima tappa a causa di una caduta. Il basco sembrava sulla strada giusta, ma sotto consiglio medico ha scelto di fermarsi mettendo in primo piano le sue condizioni fisiche visto che “la frattura ha già iniziato a guarire, ma necessita di un ulteriore periodo di riposo”, come ha spiegato la squadra.