Ciclismo: GeoGravel Tuscany al via dal 30/5, Bettini 'evento per tutti gli atleti'

"Sabato 31 maggio, alle 10.30, è in programma una social ride guidata dalla mia grande amica Silvia Parietti", spiega Paolo Bettini. "Nel pomeriggio, alle 14, riapre il GeoVillage e si inaugura anche lo spazio dedicato ai più piccoli con la prova agilità del Meeting Regionale Giovanissimi. Sono molto contento che quest'anno abbiamo potuto introdurre un'attività dedicata anche ai bambini. È importante che si divertano, prima di tutto, e imparino a sognare in grande. Alle 15:30 prenderanno il via gli atleti impegnati nel percorso Ultra, la sfida più estrema dell'evento. La giornata si concluderà ancora una volta al Piazzone, con cena a base di grigliata e street food, seguita da un DJ set che vedrà protagonisti Ricky Le Roy, Mario Più e Alex Devil". Si entra nel vivo dell'evento domenica 1 giugno con la partenza, dalle 7 alle 10, dei percorsi Corto, Medio e Lungo. Tutti i partecipanti si ritroveranno poi a mezzogiorno per il tradizionale Pasta Party. Il weekend si concluderà con il Meeting Regionale Giovanissimi su strada e MTB, in programma alle ore 14:00.