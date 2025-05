Baseball: Serie A, San Marino batte in rimonta il Parma nel recupero

Il San Marino si è aggiudicato il recupero della terza giornata della Serie A di Baseball sconfiggendo per 2-1 il Parma Clima in una partita caratterizzata ancora dal maltempo. L'incontro, ripreso dalla parte bassa della terza ripresa — momento in cui era stato interrotto ad aprile per pioggia — è stato sospeso definitivamente durante il settimo inning, sul punteggio di 5-1 in favore della squadra del Monte Titano. Tuttavia, come da regolamento, il risultato valido sarà quello al termine della sesta ripresa: 2-1 per il San Marino. Celli e compagni hanno infatti ribaltato il punteggio proprio in occasione del sesto attacco, dopo che il Parma aveva chiuso la propria proiezione offensiva lasciando due uomini sulle basi. Sotto 1-0 nel punteggio, Batista ha aperto l'inning con una valida e ha raggiunto la seconda sul bunt di Angulo. Il successivo singolo di Helder ha spinto a casa l'1-1. Proctor ha battuto un'altra valida ponendo fine alla buona prova di Santana sul monte, rilevato da Kourtis. Il nuovo entrato ha riempito le basi con i 4 ball lanciati a Diaz e ha incassato la volata di sacrificio di Celli per il 2-1 San Marino. I padroni di casa hanno poi segnato altre tre volte al settimo inning, prima della seconda e definitiva sospensione serale per pioggia - l'altra era stata nella quarta ripresa - per un risultato finale che non terrà conto come da regolamento di queste segnature. Grazie a questo successo il San Marino si porta ad una sola gara di distanza dal Parma, capolista con 9 vittorie in 11 sfide disputate.