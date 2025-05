Funerali Benvenuti, corona di fiori della premier Meloni

Grande commozione al funerale di Nino Benvenuti nella chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma, dove tra le altre c'è anche una corona di fiori della premier Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia. Molti i politici e i personaggi famosi che sono arrivati per l'ultimo saluto al campione di pugilato: oltre al presidente del Coni Andrea Malagò ed al ministro per lo Sport Andrea Abodi presente anche l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini. Tra la folla anche Franco Carraro, il presidente della Federbox Flavio D'Ambrosi e il dt della nazionali di pugilato Ivan De Carolis.