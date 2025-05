Pallanuoto, Bucci celebra Pro Recco: "Vittoria che ci rende orgogliosi"

"Pro Recco incoronata campione d'Italia, una grande vittoria che ci rende orgogliosi". Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci alla notizia della vittoria della Pro Recco contro il Brescia nel match di pallanuoto di ieri sera. "Complimenti a tutti i ragazzi e al team per lo straordinario traguardo - sottolinea Bucci - Un ennesimo prestigioso scudetto che non è solo frutto di un talento eccezionale, ma di un impegno costante e di un profondo spirito di squadra che ancora una volta, la 37°, hanno dimostrato di essere ineguagliabili. Siete un orgoglio per la nostra Regione e un'ispirazione per tanti giovani. Vi aspettiamo in Regione".