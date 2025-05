Rugby: Fir, programmazione 2025/26 campionati maschili, in A e B blocco retrocessioni

In questa prospettiva, sono state introdotte una serie di misure coerenti tra loro e funzionali alla progressiva ristrutturazione dell'attività. In particolare, è stato disposto il blocco delle retrocessioni dalla Serie A alla Serie B e dalla Serie B alla Serie C, accompagnato dalla sospensione dei passaggi di categoria interni alla Serie A. Contestualmente, è stata rimodulata la quantità di promozioni dalla Serie C alla Serie B e dalla Serie B alla Serie A. Questi interventi rappresentano passaggi necessari per l'introduzione delle nuove strutture dei campionati: a partire dalla stagione 2026/2027, quando la Serie A (suddivisa nei livelli A1 e A2) sarà composta complessivamente da quarantotto squadre, mentre la Serie B sarà articolata su un organico di sessanta squadre (6 gironi da 10 squadre). Rimane invece invariato il numero delle squadre partecipanti alla Serie A Élite. Il Consiglio Federale ha inoltre approvato le date d'inizio dei Campionati Nazionali Maschili Seniores 2025/26: Coppa Italia maschile - 27 settembre 2025; Serie A Elite Maschile - 11 ottobre 2025; Serie A Maschile, Girone 1 Nazionale e 2/3/4 territoriali - 19 ottobre; Serie B Maschile - 19 ottobre; Serie C Maschile - 19 ottobre