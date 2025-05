Giro d'Italia, Tiberi: "Podio non mi basta, voglio vincere"

"Sono esattamente dove speravo di essere, anzi meglio: non mi aspettavo di essere terzo a metà Giro. L'obiettivo è sempre stato il podio, ma l'ambizione è molto grande e né io, né la squadra siamo qui per il secondo posto". Così Antonio Tiberi, capitano della Bahrain Victorious, in una intervista rilasciata a 'Repubblica'. "Ayuso e Del Toro? Forti, davvero. Credo che il capitano sia Ayuso, a me sembra che abbia qualcosa in più. Certo, ora dovranno decidere: se restano vicini in classifica, rischiano una pericolosa confusione di ruoli. E sono giovani e ambiziosi anche loro. Sono curioso anch'io di capire come si muoveranno - ha proseguito il ciclista italiano - In questo sport le risposte te le danno le gambe. E se quelle girano, la testa va di pari passo. Mi sento più maturo, l'esperienza di un anno fa, al di là del mio 5° posto finale, è stata formativa. Nel 2024 si correva contro Pogacar e sappiamo bene cosa significhi. Ora siamo tutti sullo stesso piano. È più divertente questo Giro ed è affascinante correrlo. L'azione che lo decide può capitare in ogni momento".