Ciclismo, Ganna alla Lidl-Trek dal 2027: "Non vedo l'ora di iniziare"

Commentando la scelta di unirsi allaLidl-Trek in vista di un'ambiziosa stagione 2027, Ganna hadichiarato: "Non vedo l'ora di affrontare il prossimo anno conuna squadra importante come la Lidl-Trek. Sono davvero orgoglioso diunirmi al team e impaziente di partecipare al primo ritiro e diiniziare la stagione nel migliore dei modi. Dopo otto anni con la miaattuale squadra, aprire un nuovo capitolo è fantastico e sento unagrande motivazione per la stagione. Ho obiettivi ambiziosi che sperodi raggiungere con la Lidl-Trek, in particolare nelle Classiche: conla squadra che avremo, nulla è precluso. Naturalmente, anche i GrandiGiri rimangono un obiettivo importante e non vedo l'ora disupportare la squadra, cogliendo al contempo le mie occasioni". Ilcorridore italiano conosce già bene molti dei suoi futuri compagni disquadra, avendo condiviso successi con la nazionale italiana insieme aJonathan Milan e Simone Consonni. Ganna è entusiasta di lavorare con isuoi connazionali e di affiancare gli altri leader della Lidl-Trek."Conosco Simo e Jonny per aver corso insieme su pista. È belloritrovare Simo nella stessa squadra dopo tanti anni. Sarà fantasticolavorare con Jonny, perché è una persona davvero squisita. Mi allenoanche con Matteo; lui sa motivarmi molto nelle giornate più dure. Mads(Pedersen, ndr) è il leader della squadra: spero di essere un validosupporto per lui e che lo stesso valga al contrario; so che sarà unottimo sostegno anche per me", ha concluso Ganna.