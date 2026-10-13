Ciclismo, Ganna alla Lidl-Trek dal 2027: "Non vedo l'ora di iniziare"

13 Ott 2026 - 12:20
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Il team Pro Tour Lidl-Trek "è lieta di annunciare l'ingaggio di Filippo Ganna; il fuoriclasse italiano si unirà alla squadra per la stagione 2027. Tra i corridori più titolati della sua generazione, Ganna è uno dei migliori specialisti al mondo delle cronometro e una forza formidabile nelle più importanti classiche di un giorno e nei Grandi Giri. Il trentenne è stato due volte Campione del Mondo a cronometro ed eccelle nelle prove contro il tempo. Il suo palmarès su strada vanta otto vittorie di tappa al Giro d'Italia, due alla Vuelta a España e cinque alla Tirreno-Adriatico. Grazie a una potenza e una versatilità straordinarie, l'italiano ha recitato un ruolo da protagonista anche in alcune delle Classiche più prestigiose: è salito due volte sul podio della Milano-Sanremo e nel 2026 ha vinto un'edizione spettacolare della Dwars door Vlaanderen, dimostrando di saper trasformare le sue doti di cronoman in successi su ogni tipo di terreno. Anche fuori dalla strada, il curriculum di Ganna su pista è impressionante. Ha fatto parte del quartetto italiano che ha vinto l'oro olimpico nell'inseguimento a squadre a Tokyo e ha conquistato numerosi titoli mondiali nella disciplina; inoltre, detiene attualmente il record dell'ora UCI maschile". 

Commentando la scelta di unirsi allaLidl-Trek in vista di un'ambiziosa stagione 2027, Ganna hadichiarato: "Non vedo l'ora di affrontare il prossimo anno conuna squadra importante come la Lidl-Trek. Sono davvero orgoglioso diunirmi al team e impaziente di partecipare al primo ritiro e diiniziare la stagione nel migliore dei modi. Dopo otto anni con la miaattuale squadra, aprire un nuovo capitolo è fantastico e sento unagrande motivazione per la stagione. Ho obiettivi ambiziosi che sperodi raggiungere con la Lidl-Trek, in particolare nelle Classiche: conla squadra che avremo, nulla è precluso. Naturalmente, anche i GrandiGiri rimangono un obiettivo importante e non vedo l'ora disupportare la squadra, cogliendo al contempo le mie occasioni". Ilcorridore italiano conosce già bene molti dei suoi futuri compagni disquadra, avendo condiviso successi con la nazionale italiana insieme aJonathan Milan e Simone Consonni. Ganna è entusiasta di lavorare con isuoi connazionali e di affiancare gli altri leader della Lidl-Trek."Conosco Simo e Jonny per aver corso insieme su pista. È belloritrovare Simo nella stessa squadra dopo tanti anni. Sarà fantasticolavorare con Jonny, perché è una persona davvero squisita. Mi allenoanche con Matteo; lui sa motivarmi molto nelle giornate più dure. Mads(Pedersen, ndr) è il leader della squadra: spero di essere un validosupporto per lui e che lo stesso valga al contrario; so che sarà unottimo sostegno anche per me", ha concluso Ganna.

Ultimi video

01:32
Sfide da brivido

Sfide da brivido

01:23
Al via l'Olimpiade invernale

Al via l'Olimpiade invernale

01:39
Torna l'America's Cup

Torna l'America's Cup

01:59
Valentino e gli altri... vecchi

Valentino e gli altri... vecchi

00:50
America's Cup, parla Cayard

America's Cup, parla Cayard

01:42
Il ciclismo in ansia per Claudia Cretti

Il ciclismo in ansia per Claudia Cretti

02:02
Federica da Costanzo

Federica da Costanzo

01:51
Il sogno di Arianna

Il sogno di Arianna

01:03
Nfl: la grande protesta

Nfl: la grande protesta

01:11
Fede non tradisce mai

Fede non tradisce mai

01:09
Le finali di America's Cup

Le finali di America's Cup

01:31
Ciao, Pirata

Ciao, Pirata

01:39
Goggia, il sogno olimpico

Goggia, il sogno olimpico

01:42
Coni, Malagò rieletto

Coni, Malagò rieletto

00:40
"Io ci ho provato"

"Io ci ho provato"

01:32
Sfide da brivido

Sfide da brivido

I più visti di Altri Sport

MCH ALCARAZ FUORI A SHANGHAI MCH

Clamoroso a Shanghai: Alcaraz già eliminato

MCH MUSETTI KO A SHANGHAI PER SITO 9/10 MCH

Musetti perde in tre set contro il cinese Yi Zhou, 7-6 3-6 7-6

 Il maglione rosso dei Ragni tra le pareti della Patagonia, la terra dove il gruppo lecchese ha scritto pagine indimenticabili della storia dell'alpinismo (nella foto il Ragno Luca Moroni)

Appuntamento al Lecco Climbing Festival per gli ottant'anni dei Ragni della Grignetta

Tifoso 'elimina' gli Yankees dalla corsa al titolo Mlb ed esce scortato dalla polizia

MCH ZHENG E KARAOKE MCH

Zheng vince Pechino e festeggia con un karaoke in campo!

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:20
Ciclismo, Ganna alla Lidl-Trek dal 2027: "Non vedo l'ora di iniziare"
11:19
F1: Autodromo Nazionale Monza conferma Tre Stelle Fia per la sostenibilità ambientale
11:10
Alpinismo: Nasim Eshqi apre nuova via 'Femicide Must End', dedicata a vittime femminicidio
08:50
Tennis, Wta Wuhan: Errani-Paolini ok all'esordio
21:52
Basket, Pozzecco e il Galatasaray si separano