Ultras di hockey svizzeri scortati al confine dalla Digos

24 Ago 2025 - 21:10

Dopo scontri avvenuti ieri sera a Bolzano, nella tarda mattinata odierna, a bordo dei due autobus che avevano utilizzato per giungere a Bolzano, i circa 120 ultras svizzeri della squadra di Hockey su ghiaccio del Ehc Kloten, impegnata questo pomeriggio nell'incontro con quella tedesca del "Nurnberg Ice Tigers", hanno lasciato l'Italia, scortati dal personale della Digos della Questura di Bolzano, nell'ambito di un servizio disposto dal questore Giuseppe Ferrari. I tifosi elvetici si erano resi protagonisti ieri di gravi episodi di violenza e turbamento dell'ordine pubblico. In particolare, nel corso del pomeriggio, al temine della partita tra Ehc Kloten e Hc Plzen della Repubblica Ceca, all'uscita dello stadio del ghiaccio avevano dato vita a scontri con i tifosi bolzanini, interrotti a seguito dell'intervento delle forze di polizia. Successivamente, in tarda serata, gli ultras svizzeri avevano aggredito il personale delle forze dell'ordine, scagliando sedie e tavolini, presso uno degli alberghi dove erano alloggiati, causando il ferimento di un poliziotto, refertato con una prognosi di 7 giorni. Questi episodi sono stati documentati dalle immagini girate dagli operatori della Polizia scientifica, così da consentire, con la collaborazione della Polizia svizzera, con la quale sono stati avviati contatti già questa mattina, l'identificazione dei responsabili, che saranno denunciati alla Autorità giudiziaria e nei confronti dei quali saranno adottati dal Questore provvedimenti di Daspo.

