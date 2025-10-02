Tiro a volo: Azzurri dello skeet in raduno in Umbria

L'8 ottobre è ormai alle porte e, tra meno di una settimana, le Squadre Azzurre di Fossa Olimpica e Skeet partiranno alla volta di Malakasa, località situata a circa 40 km da Atene, per partecipare alla corsa alle medaglie mondiali di tiro a volo. Il dt dello Skeet, Luigi Agostino Lodde di Ozieri (Sassari), ha convocato presso il Tav Moschettieri del Nera (Terni), dal 29 settembre fino al tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 1° ottobre, gli azzurri: Valerio Palmucci (Fiamme Oro) di Fiano Romano (Roma), Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (Udine), Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT) e Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (Viterbo), per un raduno di preparazione tecnica in vista della rassegna iridata. Il 9 ottobre prenderà il via lo skeet, dapprima con gli allenamenti ufficiali e poi con le gare, che proseguiranno fino al 12, giorno delle finali. Il 14 sarà invece la volta degli allenamenti ufficiali di Fossa Olimpica, che svolgerà le proprie gare il 15, 16 e 17, concludendo con le finali.