Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Moto: il Civ chiude la stagione al Mugello assegnando titoli

02 Ott 2025 - 15:44

Il Campionato italiano di velocità di motociclismo (Civ) chiude questo fine settimana la stagione 2025 all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) con l'assegnazione dei titoli ancora da attribuire. Se il riminese Alessandro Delbianco in Superbike (Yamaha) e lo spagnolo Marcos Ruda, (Lucky Racing) hanno già messo anticipatamente in cassaforte il tricolore, nelle altre classi è ancora tutto aperto. Nella Supersport 600 Ng sarà lotta serratissima fra il marchigiano Luca Ottaviani (Mv Agusta) e lo spagnolo Xavier Artigas, distanziati di soli 6 punti quando mancano da assegnarne ancora 50. È invece di 27,5 il distacco in Sport Bike fra l'abruzzese Bruno Ieraci e il torinese Mattia Sorrenti. Situazione molto simile anche in Sport Production dove la conquista del titolo italiano è limitata alla lotta fra il romano Davide Stirpe (Ducati) e il casertano Riccardo Russo (Bmw) separati di soli 14 punti. Infine in Premoto3, la categoria riservata alle giovanissime promesse del motociclismo, per il 15enne cattolichino Lorenzo Pritelli, da poco entrato a far parte dalla VR46 Academy di Valentino Rossi, la tappa del Mugello dovrebbe essere solo una formalità visto che in classifica generale è avanti di 51 punti su 52 ancora da assegnare. La giornata di domani sarà dedicata alle prove libere e al primo turno di qualifiche, il sabato mattina si assegneranno le pole position, mentre nel pomeriggio si disputeranno le gare dell'11/o appuntamento del Civ. La domenica si replicherà con il 12/o round. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:56
DICH MICHIELETTO VOLLEY POST BELGIO DICH

Italvolley, Michieletto "Quando ci divertiamo abbiamo tre marce in più"

01:47
Il ritorno dei campioni

Il ritorno dei campioni

04:09
DICH GIANNELLI ARRIVO FIUMICINO DICH

Giannelli: "Emozione incredibile, dobbiamo ancora capire cosa abbiamo fatto"

04:55
DICH DE GIORGI ARRIVO FIUMICINO DICH

De Giorgi: "Segreti non ce ne sono, è un progetto partito nel 2021""

01:14
Pogacar show: è campione

Pogacar senza rivali: è campione del Mondo

01:16
Sinner va in semifinale

Tennis, Sinner" in semifinale a Pechino

01:40
Italvolley da sogno

Italvolley da sogno: è campione del Mondo

02:59
ssalute

Padova capitale della prevenzione con Lo Spettacolo della Salute 2025

01:20
Verso Milano-Cortina

Verso Milano-Cortina

01:58
DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

01:20
Sinner "trita" Cilic

Sinner "trita" Cilic

01:56
NEW DICH GARGIULO POST BELGIO DICH

Gargiulo: "Essere tra le prime 4 del mondo è un'emozione fortissima"

02:12
MCH GIANNELLI (VOLLEY) VISITA MURALES A MANILA MCH

Simone Giannelli visita a Manila il murale a lui dedicato

01:02
DICH RUSSO OK

Italvolley, Russo "Abbiamo avuto l'aggressività giusta"

01:17
DICH GIANNELLI PER SITO DICH

Italvolley, Giannelli: "Essere ancora tra le prime 4 grande soddisfazione"

00:56
DICH MICHIELETTO VOLLEY POST BELGIO DICH

Italvolley, Michieletto "Quando ci divertiamo abbiamo tre marce in più"

I più visti di Altri Sport

DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

Sandro Dias scrive la storia: si lancia con lo skate da un edificio di 22 piani FOTO

DICH DE GIORGI ARRIVO FIUMICINO DICH

De Giorgi: "Segreti non ce ne sono, è un progetto partito nel 2021""

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH IL BASKET DA MATTARELLA MCH

Basket: la Nazionale Femminile e l'Under 20 maschile ricevute al Quirinale

DICH GIANNELLI ARRIVO FIUMICINO DICH

Giannelli: "Emozione incredibile, dobbiamo ancora capire cosa abbiamo fatto"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:26
Sport in Costituzione, Abodi: "Una piccola conquista"
17:24
Sci di fondo, Tiziano Romito nuovo presidente di Marcialonga
16:30
F1, Russell: "Nessuna novità su rinnovo"
16:25
Tennis, Atp Shanghai: Arnaldi al secondo turno
15:44
Moto: il Civ chiude la stagione al Mugello assegnando titoli