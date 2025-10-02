Moto: il Civ chiude la stagione al Mugello assegnando titoli

Il Campionato italiano di velocità di motociclismo (Civ) chiude questo fine settimana la stagione 2025 all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) con l'assegnazione dei titoli ancora da attribuire. Se il riminese Alessandro Delbianco in Superbike (Yamaha) e lo spagnolo Marcos Ruda, (Lucky Racing) hanno già messo anticipatamente in cassaforte il tricolore, nelle altre classi è ancora tutto aperto. Nella Supersport 600 Ng sarà lotta serratissima fra il marchigiano Luca Ottaviani (Mv Agusta) e lo spagnolo Xavier Artigas, distanziati di soli 6 punti quando mancano da assegnarne ancora 50. È invece di 27,5 il distacco in Sport Bike fra l'abruzzese Bruno Ieraci e il torinese Mattia Sorrenti. Situazione molto simile anche in Sport Production dove la conquista del titolo italiano è limitata alla lotta fra il romano Davide Stirpe (Ducati) e il casertano Riccardo Russo (Bmw) separati di soli 14 punti. Infine in Premoto3, la categoria riservata alle giovanissime promesse del motociclismo, per il 15enne cattolichino Lorenzo Pritelli, da poco entrato a far parte dalla VR46 Academy di Valentino Rossi, la tappa del Mugello dovrebbe essere solo una formalità visto che in classifica generale è avanti di 51 punti su 52 ancora da assegnare. La giornata di domani sarà dedicata alle prove libere e al primo turno di qualifiche, il sabato mattina si assegneranno le pole position, mentre nel pomeriggio si disputeranno le gare dell'11/o appuntamento del Civ. La domenica si replicherà con il 12/o round.