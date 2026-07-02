Ciclismo, Froome si ritira: "Non volevo finisse così"

Si ritira dal ciclismo professionistico Christopher Froome, il corridore più vincente nelle corse a tappe negli anni '10 di questo secolo: quattro Tour de France, due Vuelta a España, un Giro d'Italia - l'ultimo grande successo nel 2018 - tutti con la maglia del team Sky. "Purtroppo l'anno scorso c'è stata quella caduta alla fine di agosto. Non era proprio il modo in cui volevo concludere. Ma, in quel momento, non avevo alcun dubbio che fosse finita", ha dichiarato il 41enne britannico ai media francesi. La sua carriera subì una prima brusca frenata durante l'edizione 2019 del Giro del Delfinato, quando cadde durante il sopralluogo di una tappa riportando fratture ovunque: al femore destro, all'anca, al gomito destro, allo sterno, a una vertebra e a diverse costole. Da allora Froome non ha più ottenuto alcuna vittoria, con l'ultimo successo di tappa risalente al Giro d'Italia 2018.