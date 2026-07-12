Ciclismo, Europei pista juniores e under23: Italia prima nel medagliere

Si sono conclusi a Cottbus i Campionati europei pista juniores e Under 23 con un bottino per l'Italia di 27 medaglie: 14 ori, 7 argenti, 6 bronzi e il primo posto nel medagliere finale. Si tratta di un risultato straordinario, che eguaglia il record di ori del 2023, ma aggiunge cinque medaglie complessive in più. Rispetto agli Europei del 2025 il salto è ancora più netto: più 5 medaglie totali e più 5 ori. Un successo di squadra ben illustrato da un dato: circa il 70% degli azzurri convocati è salito sul podio (30 atleti sui 42 convocati) e in tutte le discipline gli italiani sono stati protagonisti. Vanno a medaglia tutti i settori, dall'endurance alla velocità di entrambe le categorie, sia uomini che donne. Per quanto riguarda i singoli da segnalare i due titoli a testa per sette atleti: Federica Venturelli, Renato Favero, Matteo Fiorin, Mattia Predomo e gli juniores Agata Campana, Ruben Ferrari e Nicola Padovan. Accanto a loro brillano anche i plurimedagliati Matteo Ghirelli con tre podi come Matilde Rossignoli, Etienne Grimod, Fabio Del Medico, Anita Baima, Jacopo Vendramin e Filippo Cusumano con due medaglie. Comprensibile la soddisfazione del presidente Cordiano Dagnoni, che ha commentato: "Era difficile fare meglio degli scorsi anni, eppure torniamo da questi Europei di categoria con un evidente miglioramento sia in termini di numero di medaglie sia, soprattutto, di atleti saliti sul podio. Questo conferma la profondità del nostro movimento e la qualità del lavoro che stiamo portando avanti.