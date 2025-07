Ciclismo, Elisa Longo Borghini costretta al ritiro dal Tour de France Femmes

Elisa Longo Borghini, atleta di UAE Team ADQ, recente vincitrice del Giro d’Italia Women, è costretta ad abbandonare il Le Tour de France Femmes.



Questa mattina non sarà al via della terza tappa, La Gacilly – Angers (163,3 km), a causa di un’infezione gastrointestinale che l’ha colpita negli ultimi giorni.



Fin dalla prima tappa, sabato scorso, Elisa ha manifestato i primi sintomi, stringendo i denti e cercando di resistere nonostante le energie limitate. Purtroppo, la situazione è peggiorata nelle ultime ore e, in accordo con lo staff medico della squadra, si è arrivati – con grande rammarico – alla decisione di fermarsi.



La campionessa italiana osserverà ora un periodo di riposo e recupero, per poi tornare a concentrarsi con determinazione sugli obiettivi della seconda parte di stagione.



Elisa Longo Borghini ha spiegato: “Dopo la vittoria al Giro d’Italia Women mi sentivo molto bene ed ero arrivata determinata a fare qualcosa di buono anche a questo Tour. Purtroppo, all’improvviso ho iniziato ad avvertire i sintomi di questo virus, che mi ha tolto le forze giorno dopo giorno. Sono tremendamente desolata e dispiaciuta di dover ancora una volta interrompere anzitempo un Tour de France Femmes, ma in questo momento era la decisione migliore da prendere”.