CICLISMO: DANIELA ISETTI CANDIDATA A PRESIDENZA FEDERAZIONE ITALIANA

"Il ciclismo è per me una passione smisurata che nasce dall'idea di impegnarsi per gli altri e non per se stessi. La nostra idea è quella di una presidenza colloquiante, collegiale ed attenta, lontana dalle polemiche. Abbiamo una grande opportunità - spiega - l'Italia sta guardando alla bicicletta come prospettiva futura, dando nuova potenziale linfa al nostro settore: dobbiamo cogliere questa occasione".