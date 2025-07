Giappone: torneo golf sospeso dopo avvistamento orso

L'avvistamento di un orso, nel Giappone nord orientale, ha costretto per la prima volta a sospendere un torneo internazionale di golf del circuito professionistico femminile di alto livello Jlpga Tour. È successo nella prefettura di Miyagi, durante il round Pro-Am, racontano i media nipponici, con i golfisti e lo staff organizzativo obbligati ad evacuare prontamente il campo del Sendai Classic Club a Tomiya, vicino la città di Sendai. Il torneo Meiji Yasuda Ladies, che conta 120 golfisti iscritti, era originariamente previsto per quattro giorni a partire da oggi. Gli organizzatori decideranno giovedì se l'evento potrà proseguire: "Stiamo ispezionando la situazione intorno al campo. Prenderemo una decisione dopo aver verificato la presenza dell'orso", ha detto un funzionario della Jlpga. Alla fine di maggio, l'avvistamento di un orso nella prefettura di Ishikawa, aveva portato alla cancellazione del round finale di un altro torneo di golf femminile, il Step Up Tour di secondo livello, sempre per motivi di sicurezza.