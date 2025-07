Atletica, Europei U23: oggi 50 azzurri in gara

Saranno 50 gli azzurri in gara oggi nella prima giornata dei Campionati Europei U23 di Bergen, in Norvegia, un numero record (oltre la metà del team che conta 89 atleti in totale), in un 'day 1' dedicato prevalentemente ai turni di qualificazione. Il programma di apertura prevede le prime due finali che assegnano titoli. È già certa la presenza di tre azzurri in quella dei 10.000 metri: si tratta di Nicolò Cornali, Stefano Cecere e Thomas D'Este. Nel turno eliminatorio della mattina, proveranno invece a guadagnarsi l'accesso alla finale del peso Anna Musci e Vivian Osagie. Tra i nomi principali, comincia l'avventura europea di Luca Sito nei 400, di Simone Bertelli nell'asta, Junior Tardioli, Amanda Obijiaku e Gaya Bertello nei 100, Rachele Mori nel martello. Prime cinque prove del decathlon per gli specialisti di prove multiple Alberto Nonino e Lorenzo Mellano, che apriranno l'evento alle 9.30 con i 100.