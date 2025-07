Universiadi, gli schermidori Amore e Bertini portabandiera Italia

La fiorettista romana Giulia Amore e lo sciabolatore livornese Cosimo Bertini sono stati portabandiera d'Italia all'Universiade in Germania. I due schermidori azzurri ieri sera hanno avuto l'onore di guidare, con il Tricolore tra le mani, la sfilata della delegazione FederCUSI nella Cerimonia d'apertura dei FISU World University Games Rhine-Ruhr 2025, che domani vedranno assegnare le prime medaglie. La campionessa europea Under 23 di fioretto femminile Giulia Amore e il campione del mondo Under 20 di sciabola maschile Cosimo Bertini sono stati portabandiera di una delle più numerose e qualificate spedizioni azzurre di sempre in questa kermesse: l'Italia, nella XXXII edizione delle Universiadi estive, schiera infatti ben 219 studenti-atleti (111 donne e 108 uomini), provenienti da 57 diverse università italiane e non solo, pronti a gareggiare in 15 discipline sportive presenti nel programma di Rhine-Ruhr 2025.