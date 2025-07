Simone Biles vince premi Espy, battuti Step Curry e Rory McIlroy

Simone Biles vince due premi Espy (Excellence in Sports Performance Yearly Awards), tra cui quello di Miglior Atleta, dopo la sua prestazione stellare ai Giochi di Parigi. Ha conquistato tre ori e un argento, aiutando la squadra femminile di ginnastica statunitense a conquistare il suo primo titolo dal 2016. ""È stato davvero inaspettato, soprattutto in una categoria composta esclusivamente da uomini", ha detto la Biles, nel corso della cerimonia di premiazione della Espn al Dolby Theatre di Los Angeles, dopo aver baciato il marito, safety dei Chicago Bears, Jonathan Owens. Biles ha battuto Stephen Curry, Freddie Freeman e Rory McIlroy. Katie Schumacher-Cawley, allenatrice di pallavolo della Penn State, ha ricevuto il Jimmy V Award per la perseveranza dopo aver combattuto contro il cancro al seno mentre guidava la sua squadra alla conquista di un titolo NCAA. Anche gli Indianapolis Colts e Sloane Stephens sono stati premiati per il loro contributo alla sensibilizzazione sulla salute mentale e all'inclusività nello sport.