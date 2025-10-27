Logo SportMediaset

Ciclismo, Dagnoni: "Grazie a Viviani, sicuro che resterà nel nostro mondo"

27 Ott 2025 - 10:09

"A nome di tutto il movimento ringrazio Elia Viviani per quello che ha dato al nostro ciclismo. Quando un grande campione appende la bici al chiodo è sempre un momento particolare. Ci consola sapere che Elia resterà nel nostro mondo". Così il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni celebra Elia Viviani dopo la medaglia d'oro conquistata nell' Eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista in Cile, ultima gara della sua carriera. "Avremo tempo, insieme, di programmare il futuro. Oggi è il giorno di festeggiare questo nuovo titolo mondiale in una gara entusiasmante, ma anche dei saluti e dei ringraziamenti. Non credo che ci possano essere parole migliori di un semplice, sincero, sentito 'grazie', per tutti questi anni e per quello che ci hai fatto vivere oggi!", ha aggiunto. "Il bilancio complessivo dei mondiali è positivo. Le due medaglie d'oro e quella di bronzo nella madison migliorano il bottino dello scorso anno. Abbiamo un settore femminile che continua a vincere e tanti giovani su cui programmare il futuro. Il cammino verso LA2028 è iniziato", ha concluso Dagnoni. 

