Ciclismo: Coppa Italia delle Regioni, Balsamo leader davanti a Milesi

Il GP della Liberazione ha accolto la 4/a prova della Coppa Italia delle Regioni, che ha visto le atlete italiane mettersi in evidenza grazie al 2° posto della giovanissima Silvia Milesi (Be Pink Imatra Bongioanni) e a Sofia Bertizzolo, 3/a. Milesi sale anche al 2° posto della graduatoria generale, con 32 punti, alle spalle di una, per ora, imprendibile Elisa Balsamo (Lidl Trek) a 84.