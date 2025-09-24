Logo SportMediaset
Ciclismo, Bignami (FdI): "No a esclusione Israele dal Giro dell'Emilia"

24 Set 2025 - 23:05

 "Lo sport - come insegnano le Olimpiadi dell'antica Grecia in onore delle quali venivano sospesi i conflitti bellici - deve restare terreno di incontro, competizione leale e rispetto reciproco, non un campo in cui riversare divisioni e contrapposizioni politiche. Le dichiarazioni del Comune di Bologna sull'esclusione di una squadra israeliana dal Giro dell'Emilia sono fuori luogo: non si può chiedere a un evento sportivo di farsi carico di dinamiche geopolitiche e conflitti internazionali. Confondere sport e politica significa snaturare i valori stessi che le manifestazioni sportive promuovono: il merito, l'impegno e la passione. Il Giro dell'Emilia rimanga quello che è sempre stato: una grande festa di sport e di ciclismo". Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami. 

