Padel: Sara Errani ci riprova, a Melbourne anche un torneo FIP

Prove tecniche di futuro per Sara Errani. Di nuovo. La romagnola non ha mai nascosto la volontà di dedicarsi al padel quando abbandonerà definitivamente la racchetta da tennis, ma visto che l'addio al circuito WTA è ancora lontano perché i risultati in doppio continuano a essere di altissimo livello, l'azzurra non disdegna qualche apparizione internazionale anche nel padel. La prossima avverrà a Melbourne, dove Errani si recherà per disputare l'Australian Open, primo torneo stagionale del Grande Slam: insieme a borsone e bagagli, sull'aereo che l'ha condotta down under ha imbarcato anche il kit da padel, per disputare un torneo del Cupra FIP Tour (di categoria Silver) in programma proprio a Melbourne, alla vigilia dell'Australian Open. L'azzurra prese parte allo stesso evento anche nel 2025, a fianco addirittura della capitana della nazionale Tathiana Garbin, riuscendo a superare il primo turno del main draw e guadagnando così i suoi primi punti per il ranking mondiale FIP. Poi, nei mesi successivi ha aggiunto al suo bagaglio d'esperienze anche una partecipazione al FIP Gold di Dubai (con Caterina Baldi) e soprattutto al BNL Italy Major del Foro Italico.