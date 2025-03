Ciclismo: al via a Siena tre giorni di iniziative per le Strade Bianche

Ritorna domani la Strade Bianche Crédit Agricole, la Classica del Nord più a Sud d'Europa che apre la stagione italiana dei grandi eventi su due ruote organizzati da RCS Sports & Events. Due competizioni agonistiche dal fascino unico in una sola giornata, maschile e femminile, che sapranno regalare emozioni incredibili in una terra dal paesaggio unico al mondo, quello della provincia di Siena, con partenza dalla Fortezza Medicea e il traguardo nella splendida piazza del Campo. Come da tradizione, il giorno dopo la gara pro, seguirà la spettacolare Gran Fondo Strade Bianche Estra che permetterà agli amatori di pedalare sulle strade toccate dai grandi campioni. Una 10/a edizione dal successo preannunciato grazie ai 6500 iscritti confermati dallo scorso settembre di cui il 35% rappresentato da stranieri. Tante le iniziative collegate a Strade Bianche e alla Gran Fondo in calendario sul territorio per un appuntamento atteso non solo dai cittadini di Siena ma da un pubblico proveniente da tutto il mondo che, per l'occasione, visita i luoghi interessati dalle manifestazioni. Non mancherà la mostra fotografica con spettacolari immagini di corsa e altre opere di arte contemporanea a tema ciclismo, allestita sino al 1° giugno nel piazzale dell'Ateneo in via Banchi di Sotto 55.