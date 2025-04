Ciclismo, a Biancavilla il 1° maggio cronoscalata "Salita Pantani"

A Biancavilla (Catania), la Cronoscalata "Salita Pantani" di ciclismo - la salita più lunga (20 km) del Parco Ciclistico Etna - già alla 2^ edizione fa un salto di qualità. La prova si terrà l`1 maggio ed è organizzata dall`ASD Ciclistica Catanese. Quest`anno la Cronoscalata `Salita Pantani` è stata inserita nel Campionato Italiano FCI, Federazione Ciclistica Italiana, denominata Salita del Vulcano Etna 2025 e accoglierà atleti di tutta la Penisola. Non solo: alla festa di sport che coinvolge tutto il territorio partecipa uno storico campione delle due ruote, l`indimenticato Claudio Chiappucci. Soprannominato `El Diablo`, Chiappucci, è stato uno dei più amati ciclisti italiani degli anni '90. Combattivo, spettacolare e instancabile in salita, ha incantato i tifosi con le sue fughe coraggiose e imprevedibili. Protagonista al Tour de France e al Giro d'Italia, ha incarnato il ciclismo romantico e tenace. Mercoledì 30 aprile, ore 12.00, Chiappucci sarà accolto dal sindaco Antonio Bonanno e dall`assessore allo Sport Vincenzo Giardina. Nel pomeriggio, dalle ore 15.00 alle 18.00, il campione di ciclismo incontrerà i bambini in Piazza Roma.