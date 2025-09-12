Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Pugilato

Carini: "Il match con Khelif è una ferita che fa male"

La pugile si è sfogata sul proprio profilo Instagram elencando le cattiverie subite dopo quanto accaduto alle Olimpiadi di Parigi

12 Set 2025 - 12:36
© italyphotopress

© italyphotopress

"Vi siete mai chiesti quanto è stata dura per me affrontare tutte queste parole? Cosa ho dovuto sopportare e sopportare giorno dopo giorno? Cosa ho dovuto affrontare nel mio silenzio per preservare la mia salute da uno stupido social, da persone che parlano e pronunciano parole senza pensarci due volte perché per loro è solo una frase, è solo una parola, è solo un divertimento, è solo un voglio seguire la massa anch'io. Facile no?". Così in un lungo post sul proprio account Instagram, la pugile Angela Carini, si è sfogata elencando alcune cattiverie subite da quando abbandonò il ring contro l'algerina Imane Khelif ai Giochi Olimpici di Parigi. "Ah, ma allora non ti sei sotterrata dalla vergogna ancora? Facciamo a cuscinate stasera?", solo uno dei tanti messaggi ricevuti. 

"Tutto così semplice. Per molti è scontato dimenticare il passato ma per me è stato quel passato a segnare la mia vita. Quel passato ha lasciato ferite dentro di me che cerco di sanare giorno dopo giorno. Una ferita infetta, sanguina e fa male. Chiusa nel silenzio insieme alla mia famiglia cerco di ricostruire a piccoli pezza me stessa, quel passato che ha cambiato, distrutto la mia carriera costruita anno dopo anno con sacrifici, dedizione, tenacia e tanta passione cavalcando i migliori ring, raggiungendo vette importanti. Quella carriera sottovalutata e sminuita da chi per pochi attimi ha preferito farsi una risata, ha preferito scagliare la pietra", ha aggiunto. 

Visualizza il post su Instagram
 

Carini ha poi raccontato come ce l'ha fatta a risalire: "Sono risalita su quel ring iniziando a riconfermarmi campionessa italiana e riportando a casa medaglie in tornei internazionali molto importanti. Risalire su quel quadrato è stata una dura sfida proprio per dimostrare che in questo sport le cose le conquisto con la mia unica forza, senza aver bisogno di qualcuno che mi venga a regalare qualcosa. In questa lunga corsa con il tempo iniziata all'età di 12 anni ho imparato una cosa fondamentale: l'amore verso me stessa. E che il corpo non è una macchina perfetta", si legge nel lungo post.

Poi fa riferimento alle sue condizioni fisiche che l'hanno obbligata a rinunciare ai Mondiali. "A pochi giorni dal Mondiale il mio fisico ha ceduto. Chiusa nel mio silenzio affronto giorno dopo giorno tutto ciò che Dio ha prescritto per me. L'unica mia forza è credere in Dio e affidarmi a lui. Queste mie parole non cambieranno il mondo. Non farò diventare le persone più gentili ma almeno invito tutti a riflettere sulla vita che è un dono di Dio e come una parola, un gesto, un'imposizione può far male e distruggere una persona".

pugilato

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:50
DICH DANESI ARRIVO MALPENSA DICH

Volley, Danesi: "Un gruppo che ha coronato tutti i sogni"

01:19
DICH PENNETTA 10 ANNI DOPO US OPEN DICH NEW 2

Pennetta"10 anni dopo la vittoria allo US Open: "Dopo l'ultimo colpo, la calma"

01:31
Eccellenze nello sport

Eccellenze nello sport

01:34
Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

01:30
MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

02:33
DICH CAMPRIANI DICH

Campriani: "Avanti tutta verso Los Angeles con tante novità"

03:26
DICH BUONFIGLIO DICH

Buonfiglio: "La Nazionale di calcio? Andremo ai Mondiali"

01:21
Il padel delle leggende

Il padel delle leggende

02:02
Una saga entusiasmante

Una saga entusiasmante

01:46
Il ritorno delle Azzurre

Volley, il ritorno delle Azzurre

02:00
SRV RULLO VOLLEY ITALIA, IL RITORNO 8/9 SRV

L'Italvolley torna a casa: un abbraccio "mondiale"

00:57
DICH DE GENNARO ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"De Gennaro: "Santarelli? Era contento per me"

02:08
DICH ANTROPOVA ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"Antropova: "Dedica? Al tanto lavoro e a me stessa"

04:04
DICH VELASCO DICH

Volley, Velasco: "Questo è un gruppo speciale"

01:17
DICH SYLLA DICH

Volley, Sylla: "Sì, siamo le più forti del mondo"

01:50
DICH DANESI ARRIVO MALPENSA DICH

Volley, Danesi: "Un gruppo che ha coronato tutti i sogni"

I più visti di Altri Sport

DICH VELASCO DICH

Volley, Velasco: "Questo è un gruppo speciale"

Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Il padel delle leggende

Il padel delle leggende

Una saga entusiasmante

Una saga entusiasmante

DICH VELASCO 7-9 DICH

Velasco: "Le ragazze hanno messo umiltà, coraggio, non hanno mai mollato"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:30
Mondiali di Atletica, Mei: "A Tokyo con squadra forte, compatta e determinata"
12:25
Mondiali Atletica, Iapichino: "Combattere con le unghie e con i denti"
12:08
Nova Eroica Ivrea: domenica il debutto in Piemonte tra strade bianche, paesaggi e passione
11:02
Ciclismo, Scaroni allunga in vetta nella Coppa Italia delle Regioni
10:18
Volley: Monza, ingaggiato schiacciatore Atanasov