Carini: "Il match con Khelif è una ferita che fa male"

"Vi siete mai chiesti quanto è stata dura per me affrontare tutte queste parole? Cosa ho dovuto sopportare e sopportare giorno dopo giorno? Cosa ho dovuto affrontare nel mio silenzio per preservare la mia salute da uno stupido social, da persone che parlano e pronunciano parole senza pensarci due volte perché per loro è solo una frase, è solo una parola, è solo un divertimento, è solo un voglio seguire la massa anch'io. Facile no?". Così in un lungo post sul proprio account Instagram, la pugile Angela Carini, si è sfogata elencando alcune cattiverie subite da quando abbandonò il ring contro l'algerina Imane Khelif ai Giochi Olimpici di Parigi. "Ah, ma allora non ti sei sotterrata dalla vergogna ancora? Facciamo a cuscinate stasera?", solo uno dei tanti messaggi ricevuti.