Pugilato: Hrgovic batte Itauma per ko e conquista il titolo IBF dei pesi massimi

30 Ago 2026 - 07:15
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Nel match alla O2 Arena di Londra, il croato Filip Hrgovic ha battuto il britannico Moses Itauma per ko al nono round, aggiudicandosi il titolo mondiale vacante IBF dei pesi massimi.

Itauma, che puntava a diventare il secondo campione del mondo dei pesi massimi più giovane dopo Mike Tyson, ha dominato nelle prime fasi dell'incontro. Tuttavia, trovandosi ad affrontare la prova più difficile della sua carriera da professionista, composta da 15 incontri, contro un esperto medagliato olimpico, ha mostrato segni di stanchezza nel prosieguo dell'incontro.

L'allenatore di Itauma, Ben Davison, ha gettato la spugna al nono round, ma a quel punto l'arbitro Howard Foster aveva già interrotto l'incontro a favore di Hrgovic.

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