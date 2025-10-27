Canottaggio: mondiali di beach sprint, convocati 16 azzurri

Sono sedici gli azzurri senior e under 19 convocati dal direttore tecnico Antonio Colamonici per i mondiali di beach sprint, in programma ad Antalya dal 6 al 9 novembre. Tra loro, all'esordio assoluto dopo i successi ottenuti nel "flat", anche Andrea Panizza, Giacomo Gentili e Luca Chiumento, campioni mondiali a Shanghai 2025 e vicecampioni olimpici a Parigi 2024. Ecco azzurre e azzurri che faranno parte della squadra per la rassegna iridata: Maja Antoni, Ilaria Bavazzano, Federico Ceccarino, Federica Cesarini, Luca Chiumento, Barbara Cilli, Giovanni Ficarra, Lucio Fugazzotto, Giacomo Gentili, Maria Lanciano, Stefan Domenic Magazzù, Silvia Messina, Andrea Panizza, Andrea Sciavicco Fasano, Pasquale Tamborrino e Maria Elena Zerboni.