Canottaggio: mondiali di beach sprint, convocati 16 azzurri

27 Ott 2025 - 22:01
 Sono sedici gli azzurri senior e under 19 convocati dal direttore tecnico Antonio Colamonici per i mondiali di beach sprint, in programma ad Antalya dal 6 al 9 novembre. Tra loro, all'esordio assoluto dopo i successi ottenuti nel "flat", anche Andrea Panizza, Giacomo Gentili e Luca Chiumento, campioni mondiali a Shanghai 2025 e vicecampioni olimpici a Parigi 2024. Ecco azzurre e azzurri che faranno parte della squadra per la rassegna iridata: Maja Antoni, Ilaria Bavazzano, Federico Ceccarino, Federica Cesarini, Luca Chiumento, Barbara Cilli, Giovanni Ficarra, Lucio Fugazzotto, Giacomo Gentili, Maria Lanciano, Stefan Domenic Magazzù, Silvia Messina, Andrea Panizza, Andrea Sciavicco Fasano, Pasquale Tamborrino e Maria Elena Zerboni. 

23:15
Il para climbing italiano risplende: cinque medaglie nell'ultima tappa di Coppa del Mondo
22:01
Canottaggio: mondiali di beach sprint, convocati 16 azzurri
21:03
Milano-Cortina: a Bolzano la mostra 'What We Carry', esposte 43 torce olimpiche
20:16
Basket: qualificazioni Mondiali, Italia-Islanda a Tortona il 27/11
19:47
Hockey femminile: la Roller Matera vince la Supercoppa italiana