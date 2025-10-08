Logo SportMediaset
Canottaggio, Europei beach sprint: Italia in gara nel weekend con 6 equipaggi

08 Ott 2025 - 14:09

Sabato e domenica prossimi la Nazionale del Direttore Tecnico Antonio Colamonici sarà in gara ad Antalya, in Turchia, sulla spiaggia di Manavgat. Gli Europei di Beach Sprint - disciplina olimpica a partire dai Giochi di Los Angeles 2028 nelle specialità del singolo maschile e femminile e del doppio misto - vedranno protagonisti sei equipaggi. Nel singolo maschile, tocca al messinese Giovanni Ficarra (Peloro Rowing), riconfermato campione d'Italia lo scorso 14 settembre a Barletta, campione mondiale 2021 e argento iridato 2023. Nel singolo femminile, prima presenza azzurra per la genovese Ilaria Bavazzano (Club Sportivo Urania), bronzo ai Tricolori. Nel doppio misto, si misurano Federica Cesarini (Fiamme Oro), campionessa olimpica a Tokyo 2020 e campionessa italiana 2025 nel Beach Sprint, e Federico Ceccarino (Canottieri Napoli), vicecampione mondiale e bronzo europeo di specialità nel 2024. Fari puntati anche sulla Nazionale Under 19. Laureatisi campioni d'Italia tre settimane fa a Barletta, Lucio Fugazzotto (Peloro Rowing) e Maria Lanciano (LNI Barletta) affrontano la specialità del singolo: Fugazzotto è oro mondiale 2023, bronzo 2024 e campione europeo uscente, Lanciano è bronzo continentale 2024. Silvia Messina (Peloro Rowing) e Pasquale Tamborrino (CC Barion) saranno in gara nella specialità del doppio mix Under 19. Il programma prevede i time trials sabato mattina, poi gli scontri diretti e, nella giornata di domenica, le fasi finali degli Europei che decreteranno i campioni 2025 e i medagliati continentali. 

