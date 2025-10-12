Logo SportMediaset
Canottaggio: Beach Sprint, Maria Lanciano campionessa europea Under 19

12 Ott 2025 - 23:30

Ad Antalya (Turchia) suona l'inno di Mameli in occasione degli Europei di Beach Sprint, specialità pronta a fare il suo esordio nel programma olimpico a Los Angeles 2028. Maria Lanciano si laurea campionessa d'Europa nel singolo Under 19 femminile. Capolavoro dell'atleta della LNI Barletta: ieri la vittoria nei time trials e agli ottavi di finale, oggi il filotto nella fase conclusiva degli Europei dove ad arrendersi, nell'ordine, sono la francese Lou Phillipe, l'austriaca Marlene Kuehr e Aleksandra Grigoreva. In finale, contro l'atleta individuale neutrale, una prestazione di assoluto spessore con grande velocità nella corsa e nell'azione ai remi in acqua, unita all' abilità nel giro di boa e alla perfetta sintonia con gli handler Cosimo Cascella, Serena Lo Bue e Roberto Pusinelli. "È bellissimo, è il mio sogno da quando ho cominciato a remare, non ci posso ancora credere - afferma la Lanciano - In partenza ero un po' agitata, poi però mi sono messa davanti e ho controllato. All'arrivo, mi sono guardata indietro e quando ho visto che ero davanti avevo il cuore a mille". 

02:16
DICH BELINELLI DICH

Belinelli: "Orgoglioso per una carriera piena di soddisfazioni"

01:47
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

00:54
DICH FIAMINGO A TRENTO DICH

Fiamingo: "Io e Greg ci godiamo il percorso"

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

01:16
DICH MARCO COSTA DICH

"K2 - La gloria e il segreto" vince un premio: l'intervista al direttore di Focus

10:02
DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

03:24
DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

02:18
DICH MARTINENGHI DICH

Martinenghi: "Fantastico rappresentare la tua Nazione"

02:45
DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

01:57
DICH PARIS DA TRENTO DICH

Dominik Paris: "Il fisico c'è, la testa pure, adesso mi serve un po' di fortuna"

01:48
DICH WIERER DA TRENTO DICH

Wierer: "Estate molto impegnativa, emozione unica i Giochi a casa mia"

01:45
DICH BRIGNONE DA TRENTO DICH

Brignone: "Le mie condizioni stanno migliorando",

02:09
DICH PELLEGRINO DA TRENTO DICH

Chicco Pellegrino: "Voglio andare forte subito per poi ritoccare la condizione per l'Olimpiade"

01:27
Non solo sport per Nadia

Nadia Battocletti si racconta

01:48
Atletica azzurra d'oro

Furlani, quando l'atletica è d'oro

02:16
DICH BELINELLI DICH

Belinelli: "Orgoglioso per una carriera piena di soddisfazioni"

DICH TAMBERI A TRENTO 9-10 DICH

Tamberi: "Stagione difficile, ho metabolizzato la delusione Mondiale"

DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

23:30
Canottaggio: Beach Sprint, Maria Lanciano campionessa europea Under 19
22:33
Ciclismo: Pogacar torna in Slovenia, accolto come una rock star
22:30
Tennis: Atp Stoccolma, Zeppieri centra il main draw
21:28
Milano-Cortina, Malagò: "Cronoprogramma rispettati, Italia centro del mondo"
20:28
F1, Villeneuve: "Contrario a kart come passaggio obbligato"