Canottaggio - A Mondello venerdì si apre la stagione internazionale del Beach Sprint con il Trofeo Filippi

Il format del Beach Sprint assicura spettacolo per il pubblico. Le gare, ambientate su un percorso costiero di 500 metri con giro di boa, prevedono la partenza e l'arrivo di corsa in spiaggia. Universitari e Master apriranno il programma venerdì alle ore 13, con le fasi preliminari. Sabato e domenica, il via delle gare sarà alle 8.15, con l'ingresso in scena di Under 19 e Senior.