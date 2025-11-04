Logo SportMediaset

Campobasso: nasce premio "Termoli per lo Sport" per atleti e società

04 Nov 2025 - 09:03

Il Comune di Termoli (Campobasso) istituisce il premio "Termoli per lo Sport", riconoscimento dedicato ad atleti, società e cittadini che si distinguono nella promozione dei valori sportivi. L'iniziativa, proposta dal vicesindaco e assessore allo Sport Michele Barile, è stata approvata all'unanimità dal consiglio comunale, insieme al regolamento per l'assegnazione dei premi. "È un modo per ringraziare chi fa dello sport uno strumento di crescita, inclusione e orgoglio per la nostra città", ha dichiarato Barile. Il premio sarà articolato in tre sezioni: "Sportivo dell'anno", "Una vita per lo sport" e "Sport e solidarietà", destinate a chi si distingue per risultati, impegno o valore sociale nello sport. La prima edizione si terrà nel 2026, con data ancora da definire. 

