Campionato italiano indoor tiro alla fune, il via nel Maceratese

28 Ott 2025 - 22:25

Un evento che ha richiamato alcune delle squadre più forti d'Italia. Il palasport comunale "Albino Ciarapica" di San Severino Marche (Macerata) ha ospitato la prima tappa del campionato italiano indoor di tiro alla fune nella categoria 600 kg, organizzato dalla Federazione italiana giochi e sport tradizionali (Figest). Il programma ha incluso anche un torneo promozionale nella categoria 510 kg. Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente nazionale Figest Enzo Casadidio, il responsabile del dipartimento tiro alla fune Matteo Capeccia, la sindaca di San Severino Marche Rosa Piermattei, l'assessore comunale allo Sport Paolo Paoloni e il consigliere regionale Renzo Marinelli. "I giochi e gli sport tradizionali rivestono un'importanza fondamentale per la nostra comunità. - ha detto la sindaca Piermattei - A San Severino Marche il tiro alla fune è una delle sfide centrali della rievocazione storica del Palio dei Castelli, un elemento vivo della nostra cultura". Prima dell'inizio delle gare, il presidente Casadidio ha consegnato alla sindaca la spilla simbolo del Coni e una placca Figest raffigurante tutte le discipline della federazione. 

