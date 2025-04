Campania: Palio Repubbliche Marinare ad Amalfi, svelata identità visiva

La nuova identità visiva realizzata dallo studio grafico Lettera7 per l'edizione 2025, la diciottesima che si svolge in Costiera, rimanda in parte all'immagine celebrativa dell'edizione che si svolse ad Amalfi nel 1957 ed in cui era raffigurato un unico vogatore sovrapposto alle bandiere delle quattro città un tempo in lotta per il predominio sul Mediterraneo e oggi protagoniste di una grande manifestazione, a metà tra evento sportivo e rievocativo.