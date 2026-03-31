Brignone, Vittozzi e Paris premiati dall'Arma al Prowinter Season Finale 2026
© Ufficio Stampa
Dopo il successo della 26ª edizione di Prowinter, Fiera Bolzano si prepara a ospitare Prowinter Season Finale 2026, l’appuntamento che segna simbolicamente la chiusura della stagione invernale e riunisce i principali protagonisti del settore neve e outdoor.
In programma venerdì 10 aprile, presso il MEC Meeting & Event Center Südtirol Alto Adige, l’evento sarà un’occasione per analizzare i trend dell’inverno appena concluso, condividere dati e prospettive di mercato e celebrare i risultati sportivi della stagione.
Cuore della giornata sarà la nona edizione dello Ski Rental & Retail Summit di Prowinter Lab powered by ITASnow, punto di riferimento per i professionisti del noleggio e del retail sportivo, che quest'anno si presenta con una struttura rinnovata in due tempi, per favorire un confronto ancora più concreto tra operatori, aziende e stakeholder.
La prima parte della mattinata sarà dedicata allo scenario di mercato. A partire dalle ore 10:00, la squadra coordinata da Alfredo Tradati presenterà una panoramica approfondita sullo stato di salute del settore della montagna invernale. L'analisi si concentrerà su due argomenti principali:
Il comparto noleggio: la gestione dei flussi in una stagione percepita come più corta, caratterizzata dall'assenza di vera "bassa stagione" e da forti concentrazioni nei picchi di utenza.
Il retail specializzato: le dinamiche di un mercato discontinuo, stretto tra le incognite climatiche e la forte concorrenza dell'online, che rendono l'acquisto meno prevedibile.
La seconda parte del summit introdurrà un format inedito: un approfondimento verticale su un elemento tecnico chiave, che per questa edizione 2026 sarà dedicato agli attacchi da sci. Il dibattito affronterà l'evoluzione tecnologica, le pratiche di sicurezza e le dinamiche di incidente, il quadro normativo standard e il ruolo dei produttori per il futuro del settore. Il panel si svilupperà attorno ad una tavola rotonda di altissimo profilo, che metterà a confronto istituzioni, aziende leader del settore e rappresentanti diretti del mondo retail e noleggio.
Nel corso della mattinata saranno inoltre presentate le prime anticipazioni e novità su Prowinter 2027, seguite da un momento di networking per i partecipanti.
L'evento è gratuito ma su registrazione, inviando un’e-mail a prowinter@fieramesse.com.
Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:00, spazio alla Festa dell’Atleta del Centro Sportivo Carabinieri – Sezione Sport Invernali: un momento celebrativo dedicato ai grandi protagonisti della neve. Durante l’evento verranno premiati gli atleti dell’Arma che si sono particolarmente distinti nelle diverse discipline, rendendo omaggio ai valori dimostrati e ai risultati sportivi ottenuti - in particolare durante i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Tra questi, la due volte campionessa olimpica Federica Brignone, la plurimedagliata Lisa Vittozzi e il discesista Dominik Paris, insieme al biatleta Lukas Hofer, agli slittinisti Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner e Dominik Fischnaller, al pattinatore Luca Spechenhauser e a molti altri.
Prowinter Season Finale si conferma così come un appuntamento chiave per il settore: una giornata che unisce analisi, networking e celebrazione, chiudendo idealmente la stagione invernale e guardando già alle sfide e opportunità del futuro.