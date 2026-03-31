Brignone, Vittozzi e Paris premiati dall'Arma al Prowinter Season Finale 2026

La seconda parte del summit introdurrà un format inedito: un approfondimento verticale su un elemento tecnico chiave, che per questa edizione 2026 sarà dedicato agli attacchi da sci. Il dibattito affronterà l'evoluzione tecnologica, le pratiche di sicurezza e le dinamiche di incidente, il quadro normativo standard e il ruolo dei produttori per il futuro del settore. Il panel si svilupperà attorno ad una tavola rotonda di altissimo profilo, che metterà a confronto istituzioni, aziende leader del settore e rappresentanti diretti del mondo retail e noleggio.



Nel corso della mattinata saranno inoltre presentate le prime anticipazioni e novità su Prowinter 2027, seguite da un momento di networking per i partecipanti.

L'evento è gratuito ma su registrazione, inviando un’e-mail a prowinter@fieramesse.com.



Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:00, spazio alla Festa dell’Atleta del Centro Sportivo Carabinieri – Sezione Sport Invernali: un momento celebrativo dedicato ai grandi protagonisti della neve. Durante l’evento verranno premiati gli atleti dell’Arma che si sono particolarmente distinti nelle diverse discipline, rendendo omaggio ai valori dimostrati e ai risultati sportivi ottenuti - in particolare durante i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Tra questi, la due volte campionessa olimpica Federica Brignone, la plurimedagliata Lisa Vittozzi e il discesista Dominik Paris, insieme al biatleta Lukas Hofer, agli slittinisti Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner e Dominik Fischnaller, al pattinatore Luca Spechenhauser e a molti altri.