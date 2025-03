Brignone verso gigante Sun Valley: "Energie al lumicino ma voglio ancora stupire"

Ieri giornata di riposo a Sun Valley, dove sono in corso di svolgimento le finali di Coppa del mondo di sci alpino. Dopo il fine settimana dedicato alla velocità, è tempo di passare alle prove tecniche. Oggi sarà il turno del gigante femminile (prima manche ore 16.30, seconda manche ore 19.30), al quale prenderanno parte tre azzurre: Federica Brignone, Sofia Goggia e Giorgia Collomb, la quale ha acquisito il diritto vincendo l'oro di specialità nei Mondiali juniores di Tarvisio. Con la Coppa del mondo assoluta e quella di discesa aritmeticamente conquistata, Brignone prova a salire sul gradino più alto del podio anche fra le porte larghe, dove è staccata di 20 punti dalla leader provvisoria Alice Robinson, forte di cinque trionfi stagionali contro uno solo della neozelandese, premiata finora dia piazzamenti. "Siamo reduci da giornate lunghe ed emozionanti - spiega Brignone -, per arrivare pronta al gigante ho cercato di ricaricare le pile nell'unica giornata di riposo dopo il supergigante. Non sono mai stata battuta quest'anno in gigante quando sono arrivata al traguardo, purtroppo gli errori valgono purtroppo zero punti e quest'anno sono uscita per tre volte (Killington, Kranjska Gora e Kronplatz, ndr). Nelle gare in cui ho raggiunto il traguardo sono imbattuta dal marzo dell'anno scorso, però preferisco fare gare così piuttosto che arrivare seconda o terza sbagliando. Le energie mentali si sono molto consumate, è stata annata super impegnativa dal punto di vista dello stress generale piuttosto che sotto l'aspetto fisico, per il quale mi sento bene. Si parlava della coppa generale da gennaio, sono stata brava a isolarmi e mi sorprendo di come ho resistito. Arrivo qui sicuramente con meno energie ma proverò ugualmente a dare il massimo per due manches, il risultato non cambierà comunque la mia stagione. Ho la mente completamente libera, l'anno scorso Gut che vinse la coppa, durante le finali non arrivò sul podio in nessuna gara, io ci sono riuscita in supergigante. Sarà una gara dove bisognerà essere molto attivi nella prima parte, poi troveremo media pendenza con un tratto che non è stato utilizzato per le gare veloci, cercherò soprattutto di divertirmi".