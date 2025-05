Nuoto, Barelli: "Risultati merito di atleti, tecnici e associazioni"

"I miracoli non si fanno, i meriti sono solo delle associazioni sportive, degli atleti e delle loro famiglie. Noi come federazione dobbiamo solo metterli in grado di ottenere questi risultati". Lo ha detto Paolo Barelli, presidente Federazione Italiana Nuoto, in occasione del convegno Stati Generali dello Sport organizzato da Forza Italia alla Camera dei Deputati, parlando dei risultati del nuoto azzurro sotto la sua guida. "La pratica sportiva ha un impatto anche sui costi della sanità, il governo che già fa tanto farà ancora di più", ha aggiunto ricordando che il nuoto è stabilmente tra i 10 sport più praticati in Italia con 5,8 milioni fi praticanti e 1828 medaglie a livello internazionale, di cui 56 olimpiche. "Il tutto merito delle nostre società e dei nostri tecnico, oltre che degli atleti", ha sottolineato Barelli".