Break dance, i migliori italiani si sfidano a L'Aquila nel Red Bull BC One Cypher Italy
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Il 22 e 23 maggio 2026 sarà L’Aquila ad ospitare il Red Bull BC One Cypher Italy 2026, appuntamento italiano della più prestigiosa competition 1 vs 1 del breaking mondiale. La cittadina abruzzese accoglierà i migliori b-boy e b-girl della scena italiana, pronti a sfidarsi per conquistare un posto alla finale mondiale del Red Bull BC One, da oltre vent’anni punto di riferimento assoluto per la disciplina.
Nel corso degli anni, il Red Bull BC One si è affermato come il format più iconico e riconosciuto del breaking a livello globale, contribuendo in modo decisivo alla crescita della scena internazionale e alla valorizzazione dei migliori talenti del panorama urban. La tappa italiana rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione, capace di richiamare l’attenzione della community tricolore, attratti da una vetrina di gara di prestigio ineguagliabile. A conferma della dimensione globale del format, la Finale Mondiale del Red Bull BC One 2026 si terrà a Toronto il 29 novembre 2026: sarà la prima volta che l’evento conclusivo di questa competizione approderà in Canada.
In oltre vent’anni di storia il Red Bull BC One ha visto competere i migliori breaker di tutto il pianeta, selezionando ogni anno i protagonisti delle finali mondiali attraverso qualificazioni ed eventi nazionali. Ogni edizione rappresenta non solo una sfida tecnica e creativa, ma uno speciale momento di incontro che celebra la passione per la danza, la musica e l’hip hop culture. Con qualifiche in 28 Paesi, articolate in circa 90 eventi, il Red Bull BC One ha dato vita a un movimento che unisce generazioni di giovani atleti e appassionati di tutto il mondo, affermando la competizione come il punto di riferimento assoluto per il breaking.
Ogni anno, il Red Bull BC One si svolge in location iconiche che diventano teatri di sfide: atleti provenienti da ogni angolo del globo si confrontano in una serie di emozionanti battle 1 vs 1. I vincitori delle finali nazionali si guadagnano il pass per l’ambitissima Red Bull BC One World Final, dove viene messo in palio il titolo di campione mondiale e la possibilità di entrare nei Red Bull BC One All Stars, un collettivo di breaker d’élite riconosciuti a livello internazionale per il loro stile unico e la loro influenza sulla scena.
Ad alimentare l’attesa per l’edizione 2026 è anzitutto il livello espresso dai protagonisti della finale nazionale 2025, che ha visto imporsi B-Boy Pesto, Stefano Beltrame, e B-Girl Anti, Antilasi Sandrini. Per B-Boy Pesto, frattanto diventato ambassador Red Bull BC One, la vittoria al Cypher Italy ha suggellato un percorso di altissimo profilo: breaker tra i più rappresentativi della scena italiana, tre volte vincitore della competizione nazionale e membro della crew Last Alive, ha poi portato il proprio talento anche sul palco della Red Bull BC One World Final di Tokyo, arrivando fra i primi 8 al mondo. Anche Simone Arasi, conosciuto come B-Boy Jet Leg, è stato l’unico connazionale invitato a Tokyo nella come wildcard nella Top 16 Mondiale 2025, un risultato che ha ribadito la qualità della scena italiana e il valore competitivo del Cypher Italy nel percorso internazionale firmato Red Bull BC One.
A fare da cornice al Red Bull BC One Cypher Italy 2026 sarà Check The Style World Final, evento che ospiterà la competizione all’interno del proprio programma internazionale. Anche per quest’anno non sono previste wildcard, ma i 16 b-boy e le 8 b-girl che il 23 maggio si sfideranno sul cypher della Finale Nazione saranno selezionati attraverso un Qualifier aperto a tutti (iscrizioni a questo link: https://www.redbull.com/it-it/events/red-bull-bc-one-italy-2026) che si svolgerà nella giornata del 22 maggio.
L’Aquila si conferma palcoscenico ideale per accogliere uno degli appuntamenti più rilevanti della scena breaking globale, rafforzando ulteriormente il proprio posizionamento internazionale. L’edizione 2026 assume inoltre un valore ancora più simbolico perché si inserisce nell’anno in cui la città è Capitale Italiana della Cultura. Un contesto che rende ancora più significativo l’arrivo in città di un evento capace di unire sport, cultura urbana, creatività e partecipazione giovanile, trasformando per quattro giorni il capoluogo abruzzese in un hub internazionale dedicato al breaking e alla cultura hip-hop.
L’evento vedrà la partecipazione di DJ che accompagneranno tutte le battle di qualificazioni e finali con performance musicali, creando un’atmosfera ancora più coinvolgente e festosa per il pubblico presente, rendendo l’edizione 2026 del Red Bull BC One Cypher Italy un evento unico e imperdibile.