Break dance, i migliori italiani si sfidano a L'Aquila nel Red Bull BC One Cypher Italy

Il 22 e 23 maggio 2026 sarà L’Aquila ad ospitare il Red Bull BC One Cypher Italy 2026, appuntamento italiano della più prestigiosa competition 1 vs 1 del breaking mondiale. La cittadina abruzzese accoglierà i migliori b-boy e b-girl della scena italiana, pronti a sfidarsi per conquistare un posto alla finale mondiale del Red Bull BC One, da oltre vent’anni punto di riferimento assoluto per la disciplina.



Nel corso degli anni, il Red Bull BC One si è affermato come il format più iconico e riconosciuto del breaking a livello globale, contribuendo in modo decisivo alla crescita della scena internazionale e alla valorizzazione dei migliori talenti del panorama urban. La tappa italiana rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione, capace di richiamare l’attenzione della community tricolore, attratti da una vetrina di gara di prestigio ineguagliabile. A conferma della dimensione globale del format, la Finale Mondiale del Red Bull BC One 2026 si terrà a Toronto il 29 novembre 2026: sarà la prima volta che l’evento conclusivo di questa competizione approderà in Canada.



In oltre vent’anni di storia il Red Bull BC One ha visto competere i migliori breaker di tutto il pianeta, selezionando ogni anno i protagonisti delle finali mondiali attraverso qualificazioni ed eventi nazionali. Ogni edizione rappresenta non solo una sfida tecnica e creativa, ma uno speciale momento di incontro che celebra la passione per la danza, la musica e l’hip hop culture. Con qualifiche in 28 Paesi, articolate in circa 90 eventi, il Red Bull BC One ha dato vita a un movimento che unisce generazioni di giovani atleti e appassionati di tutto il mondo, affermando la competizione come il punto di riferimento assoluto per il breaking.



Ogni anno, il Red Bull BC One si svolge in location iconiche che diventano teatri di sfide: atleti provenienti da ogni angolo del globo si confrontano in una serie di emozionanti battle 1 vs 1. I vincitori delle finali nazionali si guadagnano il pass per l’ambitissima Red Bull BC One World Final, dove viene messo in palio il titolo di campione mondiale e la possibilità di entrare nei Red Bull BC One All Stars, un collettivo di breaker d’élite riconosciuti a livello internazionale per il loro stile unico e la loro influenza sulla scena.