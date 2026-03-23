Tennis, Alcaraz eliminato a Miami: "Ho bisogno di riposare il più possibile"

"Ora sto pensando di prendermi qualche giorno di pausa, per ricaricare corpo e mente. Tornerò a casa per stare con la mia famiglia e i miei amici, per riposarmi il più possibile, compatibilmente con i miei impegni. Ho bisogno di sentirmi pronto a tornare in campo". Così il numero uno Carlos Alcaraz, dopo la sconfitta agi Miami Open contro lo statunitense Sebastian Korda. La sfida ha messo da un lato la brillante prestazione dello statunitense e dall'altro la frustrazione di Carlitos nel fare i conti con il livello espresso dall'avversario. "Me ne vado a casa, me ne vado a casa. Al massimo posso fare un 6-3, 6-4, 6-3, 7-5… più di così non posso" si era lasciato andare l'asso di Murcia rivolgendosi al proprio angolo durante il match, parole che in qualche modo riflettono la difficoltà del campione ad accettare che, in alcune circostanze, non sia lui a dettare il gioco ma a subire i colpi degli avversari.