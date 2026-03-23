Velasco: "Difendo l'Ucraina, ma boicottare gli eventi sportivi è ipocrita"

Poi Velasco ha portato il suo esempio. "Nel '78 ero tra quelli contrari a boicottare il mondiale di calcio in Argentina, perché era stato assegnato molto prima del golpe ed era il sogno di qualunque tifoso. Boicottare quel mondiale era riconoscere la forza di una dittatura. Nell'82 quando ci fu poi il mondiale di pallavolo, e io c'ero, i tifosi li ricordo che cantavano "chi non salta è militare" e forse non sarebbe successo se nel '78 avessimo boicottato il mondiale di calcio".