Boxe, presentato The Art of Fighting di Milano

28 Ott 2025 - 19:25
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

È tutto pronto per TAF 11 – The Art of Fighting, l’evento che segna il grande ritorno del pugilato l'8 novembre (apertura cancelli ore 17) all’Allianz Cloud di Milano. Otto match di boxe professionistica, quattro titoli in palio e un’arena gremita: lo spettacolo è assicurato. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, sono intervenuti: Edoardo Germani – Founder TAF, Massimo Bugada - Presidente Comitato Regionale Lombardo F.P.I e gli atleti protagonisti, raccontando la visione e le ambizioni del progetto TAF, nato per riportare la boxe al centro dell’immaginario sportivo nazionale.

“Sono felice di un dato: sold out in soli 8 giorni all’Allianz Cloud. Il nostro obiettivo è quello di alzare sempre l’asticella, aumentare gli investimenti e di conseguenza il livello tecnico - dichiara Edoardo Germani, Founder di TAF - . TAF nasce per condividere dei valori, perché alla base di questo sport ci sono principi importanti. Non vuole essere una semplice promotion, ma un progetto che trasmette qualcosa di autentico e che racconta, attraverso i nostri atleti, storie vere e appassionanti”. Venerdì 7 alle ore 13 è prevista la cerimonia del peso.

Massimo Bugada - Presidente Comitato Regionale Lombardo F.P.I.:  "TAF è un evento importante per l’Italia e per la Lombardia e un programma con grandi campioni del pugilato italiano e prossimi al palcoscenico internazionale"
 

IL GRANDE SPETTACOLO DEL RING
Il main event vedrà Dario Morello (25-1) sfidare lo svizzero Faton Vukshinaj (17-1, 2 pareggi) per il titolo EBU Silver dei pesi medi. Un incontro di altissimo livello che rappresenta la porta d’accesso al prestigioso titolo europeo EBU Gold.
“Mi aspetto un avversario che viene avanti, ma lo affronterò. Io non scappo. Sono pronto a qualsiasi scenario tattico, non mi sono mai preparato così bene - commenta Morello - . Sono molto contento e impaziente di sentire il pubblico urlare il mio nome. I pianeti si stanno allineando e guardiamo già a nuove sfide europee.”

Nel co-main event, il talento imbattuto Jonathan Kogasso (16-0) affronterà il francese Brandon Deslaurier (19-5) nei pesi massimi leggeri.  “È una sfida che arriva al momento giusto e che mi servirà per fare esperienza e crescere in consapevolezza racconta Kogasso - . Miro ai massimi livelli e per arrivarci bisogna procedere passo dopo passo. Non esistono match facili: serve massima concentrazione, ma ho la chiave giusta per vincere.” 

Francesco Paparo e Catalin Ionescu si contenderanno il titolo italiano dei superpiuma. A completare il quadro, il match tra Mohamed Elmaghraby e Davide De Lellis per il titolo italiano dei mediomassimi. Sul ring anche Paolo Bologna contro Nicholas Esposito per il titolo IBF Mediterraneo dei superwelter, insieme a incontri adrenalinici tra Christian Mazzon e Francesco Russo, Paul Amefiam e Inoussa Nonkane, Gianluca Merone e Simone Brusa.

ALLIANZ CLOUD: UNA CORNICE DA RECORD
Con curve e tribune esaurite già settimane prima dell’evento, TAF 11 registra una prevendita da record per la boxe italiana.
"Il pubblico ci sta premiando – commenta Edoardo Germani, founder di TAF – e il ritorno all’Allianz è la conferma di quanto la boxe stia tornando a emozionare. Milano è la nostra casa e TAF è il palcoscenico dove vogliamo riportare il pugilato tra la gente".
Non mancherà il grande spettacolo musicale che, sabato 8 novembre, vedrà sul palco Artie5, per una serata che unirà sport, musica e passione. Biglietti disponibili su ticket.taftheartofighting.com

