Boxe, presentato The Art of Fighting di Milano

IL GRANDE SPETTACOLO DEL RING

Il main event vedrà Dario Morello (25-1) sfidare lo svizzero Faton Vukshinaj (17-1, 2 pareggi) per il titolo EBU Silver dei pesi medi. Un incontro di altissimo livello che rappresenta la porta d’accesso al prestigioso titolo europeo EBU Gold.

“Mi aspetto un avversario che viene avanti, ma lo affronterò. Io non scappo. Sono pronto a qualsiasi scenario tattico, non mi sono mai preparato così bene - commenta Morello - . Sono molto contento e impaziente di sentire il pubblico urlare il mio nome. I pianeti si stanno allineando e guardiamo già a nuove sfide europee.”



Nel co-main event, il talento imbattuto Jonathan Kogasso (16-0) affronterà il francese Brandon Deslaurier (19-5) nei pesi massimi leggeri. “È una sfida che arriva al momento giusto e che mi servirà per fare esperienza e crescere in consapevolezza racconta Kogasso - . Miro ai massimi livelli e per arrivarci bisogna procedere passo dopo passo. Non esistono match facili: serve massima concentrazione, ma ho la chiave giusta per vincere.”



Francesco Paparo e Catalin Ionescu si contenderanno il titolo italiano dei superpiuma. A completare il quadro, il match tra Mohamed Elmaghraby e Davide De Lellis per il titolo italiano dei mediomassimi. Sul ring anche Paolo Bologna contro Nicholas Esposito per il titolo IBF Mediterraneo dei superwelter, insieme a incontri adrenalinici tra Christian Mazzon e Francesco Russo, Paul Amefiam e Inoussa Nonkane, Gianluca Merone e Simone Brusa.