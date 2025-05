Bormio si tinge di rosa: l’Alta Valtellina attende il Giro d’Italia

"Siamo pronti ad accogliere la carovana del Giro d'Italia e non vediamo l'ora di applaudire i ciclisti impegnati sulle nostre strade. Per noi è un onore essere sede di arrivo di una tappa della Corsa Rosa: come avvenuto negli anni passati sapremo mostrare il volto migliore di Bormio e riservare una calorosa accoglienza ai ciclisti, ai tecnici e a tutti gli appassionati" ha detto il Sindaco di Bormio Silvia Cavazzi. "Sono certa che il 28 maggio sarà ricordata come una grande giornata di festa all'insegna dello sport. Un evento di portata internazionale qual è il Giro d'Italia ci offre una straordinaria esposizione dal punto di vista mediatico: le telecamere immortaleranno gli splendidi scenari sulle nostre montagne che sono belle in tarda primavera tanto quanto lo sono in inverno con la neve. È una grande anteprima in vista delle Olimpiadi, in un anno per noi bellissimo in cui ricorre il bicentenario della strada dello Stelvio che è stata teatro di epiche tappe del Giro d'Italia".