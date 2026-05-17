Atletica: Gran Prix Tokyo, Lyles vince 100m in 9"95

17 Mag 2026 - 12:18

Eccolo, l'oro olimpico di Parigi 2024 Noah Lyles, alla prima uscita stagionale sui 100 metri, la distanza che lo vedrà impegnato a Roma nell'edizione n. 46 del Golden Gala Pietro Mennea, giovedi 4 giugno, nella quinta tappa della Wanda Diamond League, la prima della stagione in Europa. Lo sprinter statunitense, che prima di conquistare l'alloro a cinque cerchi si è fregiato del titolo iridato ai Campionati Mondiali di Budapest 2023 (dove vinse anche uno dei suoi quattro ori mondiali nei 200 metri) ha esordito sulla distanza breve della velocità nel Seiko Golden Grand Prix di Tokyo, nuova tappa del World Athletics Continental Tour Gold, vincendo in 9"95 (vento 0,6) uscendo dai blocchi con il tempo di reazione meno rapido (0.177), regolando il giovane connazionale Tate Taylor (10"04) e l'altro u20 Jake Odey-Jordan, britannico (10"09). Da segnalare in batteria, 10"05 per Lyles con vento contrario -1,1 e start più rapido (0.148) e il 10"07 di Odey-Jordan (sfiorato il primato u20 di Gran Bretagna).

Ultimi video

00:35
MCH SINNER BATTE PELLEGRINO 12/5 MCH

Sinner avanza a Roma: battuto Pellegrino, gli highlights

03:22
DICH BOLELLI/VAVASSORI POST SEMIFINALE 16/5 DICH

Bolelli e Vavassori: "La finale di Roma significa tanto per noi"

00:15
DICH SINNER POST SEMIFINALE 16/5 DICH

Sinner: "Sono contento, ora vediamo di riposare in vista della finale"

00:52
MCH SINNER-MEDVEDEV ULTIMI MINUTI 16/5 MCH

Sinner, vittoria e finale. Medvedev si arrende, Roma si inchina

02:05
MCH ALLENAMENTO SINNER CON I GENITORI 15/5 MCH

Jannik si allena alla presenza dei genitori

01:33
MCH SINNER VS MEDVEDEV SOSPESA MCH

Sinner-Medvedev: le emozioni della semifinale fino alla sospensione

05:24
MCH DARDERI FUORI 15/5 MCH

Darderi cede a Ruud: gli highlights della semifinale

03:19
HL ROMA MEDVEDEV-LANDALUCE SRV

Internazionali di Roma, gli highlights di Medvedev-Landaluce

01:03
MCH MUSEO RAFA NADAL MCH

A Maiorca un museo dedicato a Rafa Nadal

00:16
13 MCH FUMOGENI DISTURBANO DARDERI 14/5 MCH

Incredibile a Roma: i fuochi d'artificio interrompono Jodar-Darderi

00:28
MCH ALLENAMENTO SINNER 13/5 MCH

Sinner in campo verso la sfida con Rublev

01:48
Schwazer mai visto prima

Uno Schwazer mai visto prima

01:36
Sinner solita macchina

Sinner solita macchina

01:08
Sinner prepara la sfida a Rublev, le ultime

Sinner prepara la sfida a Rublev, le ultime

01:49
13 SRV SCHWAZER LANCIO INTERVISTA 13/5

"Alex Schwazer - La mia nuova vita": la confessione esclusiva

00:35
MCH SINNER BATTE PELLEGRINO 12/5 MCH

Sinner avanza a Roma: battuto Pellegrino, gli highlights

I più visti di Altri Sport

MCH DARDERI FUORI 15/5 MCH

Darderi cede a Ruud: gli highlights della semifinale

HL ROMA MEDVEDEV-LANDALUCE SRV

Internazionali di Roma, gli highlights di Medvedev-Landaluce

MCH ALLENAMENTO SINNER CON I GENITORI 15/5 MCH

Jannik si allena alla presenza dei genitori

MCH SINNER-MEDVEDEV ULTIMI MINUTI 16/5 MCH

Sinner, vittoria e finale. Medvedev si arrende, Roma si inchina

DICH SINNER POST SEMIFINALE 16/5 DICH

Sinner: "Sono contento, ora vediamo di riposare in vista della finale"

MCH SINNER VS MEDVEDEV SOSPESA MCH

Sinner-Medvedev: le emozioni della semifinale fino alla sospensione

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:18
Atletica: Gran Prix Tokyo, Lyles vince 100m in 9"95
Maximo Quiles 
12:03
Moto 3 Catalogna: vince lo spagnolo Quiles
22:45
Volley, Champions League: Perugia batte 3-0 Varsavia, finale contro lo Zawiercie
22:44
Internazionali, Svitolina: "Volevo vincere qui il 20° titolo, ora pronta a Roland Garros"
22:29
Basket, playoff Lega A: colpo di Trieste sul campo di Brescia in gara1 dei quarti