Atletica: Gran Prix Tokyo, Lyles vince 100m in 9"95

Eccolo, l'oro olimpico di Parigi 2024 Noah Lyles, alla prima uscita stagionale sui 100 metri, la distanza che lo vedrà impegnato a Roma nell'edizione n. 46 del Golden Gala Pietro Mennea, giovedi 4 giugno, nella quinta tappa della Wanda Diamond League, la prima della stagione in Europa. Lo sprinter statunitense, che prima di conquistare l'alloro a cinque cerchi si è fregiato del titolo iridato ai Campionati Mondiali di Budapest 2023 (dove vinse anche uno dei suoi quattro ori mondiali nei 200 metri) ha esordito sulla distanza breve della velocità nel Seiko Golden Grand Prix di Tokyo, nuova tappa del World Athletics Continental Tour Gold, vincendo in 9"95 (vento 0,6) uscendo dai blocchi con il tempo di reazione meno rapido (0.177), regolando il giovane connazionale Tate Taylor (10"04) e l'altro u20 Jake Odey-Jordan, britannico (10"09). Da segnalare in batteria, 10"05 per Lyles con vento contrario -1,1 e start più rapido (0.148) e il 10"07 di Odey-Jordan (sfiorato il primato u20 di Gran Bretagna).