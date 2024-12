Bob, CdM: sei azzurri convocati per duplice prova in Lettonia

Sarà il budello di Sigulda, in Lettonia, ad ospitare tra sabato 14 e domenica 15 dicembre la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di bob, un appuntamento che vedrà al via sei azzurri. Dopo le prove di Altenberg dello scorso fine settimana, il direttore tecnico Maurizio Oioli ha previsto la convocazione di Patrick Baumgartner, Robert Mircea, Mattia Varioal, Riccardo Ragazzi, Eric Fantazzioni e Fabio Batti. Il programma della tappa lettone propone per il settore maschile un doppio appuntamento con il bob a 2 a partire dalle 13, ora italiana, di entrambe le giornate di gara.