Bob, CdM: Baumgartner quarto a Winterberg, podio sfugge per 3 centesimi

Solo tre centesimi, un nulla: Patrick Baumgartner insieme ad Eric Fantazzini, Robert Mircea e Lorenzo Bilotti si sono fermati ad un passo dal podio nella prova di bob a 4 che ha concluso la tappa di Coppa del Mondo di Winterberg, in Germania. La seconda run è stata ritardata di oltre un'ora per rimettere a punto la Veltins IceArena della località tedesca e l'attesa ha fatto salire ancor più l'adrenalina. Già quarto dopo la prima frazione, l'equipaggio azzurro si è messo al comando delle operazioni con una discesa pulita, tanto da sembrare sufficiente per riportare l'Italia sul podio. I tedeschi Ammour/Hempel/Hertel/Schenk hanno fatto segnare tempi superiori fino all'ultimo rilevamento ma nel tratto finale hanno saputo trovare le linea giusta per precedere il team Baumgartner di quei tre centesimi di secondo. La vittoria è quindi andata ai britannici Hall/Lawrence/Gulliver/Cackett che con 1'48"07 hanno interrotto il dominio tedesco di questa prima parte di stagione, precedendo il team Friedrich/Wulff/Sommer/Straub di 0"19, con Ammour terzo a 0"48 e Baumgartner quarto a 0"51.La prossima tappa di Coppa del Mondo andrà in scena a St. Moritz tra sabato 11 e domenica 12 gennaio.