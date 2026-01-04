Logo SportMediaset

Bob, CdM: Baumgartner settimo nel 4 di Winterberg, tripletta tedesca

04 Gen 2026 - 21:40

Patrick Baumgartner cresce di una posizione nella seconda manche e trova il settimo posto nel bob a 4 che completa il programma della tappa di Coppa del Mondo di Winterberg, in Germania. I padroni di casa tedeschi hanno fatto ancora una volta la voce grossa piazzando una solida tripletta, con Friedrich a guidare la classifica con soli due centesimi di margine nei confronti di Lochner e 0"06 su Ammour; scivola invece ai piedi del podio il britannico Hall, terzo a metà gara. L'equipaggio azzurro che ha coinvolto anche Eric Fantazzini, Robert Mircea e Lorenzo Bilotti ha fatto segnare il quinto miglior riscontro nella discesa decisiva, risalendo così di una posizione la classifica a 0"52 da Friedrich, mentre Mattia Variola con Alex Verginer, Riccardo Ragazzi e Mario Lambrughi aveva chiuso la prorpia gara con il 24esimo posto nella prima manche. Lochner resta al comando della classifica del 4 con 1095 punti davanti a Friedrich (1070) ed Ammour (986), borrino di 912 per Baumgartner che si conferma in quarta piazza. La prossima tappa di Coppa del Mondo è in programma tra sabato 10 e domenica 11 gennaio a St. Moritz con un due ed un quattro. 

